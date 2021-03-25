Котиков возьмут под контроль

Депутаты заксобрания Челябинской области предложили ввести поправки в федеральный закон об ответственном обращении с животными. Домашних питомцев предлагают в обязательном порядке регистрировать и держать на ветеринарном учете. По мнению экспертов, такие меры уменьшат число случаев жестокого обращения с животными.



В законодательном собрании Челябинской области подготовили пакет поправок в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными», который планируется рассмотреть на заседании 25 марта. Авторы выступили с инициативой ввести единые на территории РФ правила содержания домашних животных (собак и кошек), а на региональном уровне установить порядок их обязательной регистрации и ветеринарного учета. Требование по обязательной регистрации и учету животных позволит возвращать потерявшихся питомцев их владельцам. Полномочиями по установлению порядка регистрации домашних животных предлагается наделить органы власти субъектов РФ.

Также планируется запретить выпускать бездомных животных, побывавших в приютах, на территорию социально значимых объектов (школ, больниц, детских площадок), где они были отловлены. Сейчас, в соответствии с федеральным законом, бездомные животные, не проявляющие агрессии после лечения, стерилизации и вакцинации, подлежат возврату на прежние участки их обитания. С учетом их потенциальной опасности, предлагается запретить возврат животных в места возможного контакта с детьми и пожилыми людьми.

Как считает один из авторов инициативы, заместитель председателя законодательного собрания области Владимир Павлов, для уменьшения числа нарушений по надзору за животными необходимо ужесточение законодательства. «Правительством РФ подготовлен законопроект, устанавливающий ответственность за нарушение законодательства в области обращения с животными, которым предусматриваются штрафы для граждан до 15 тыс. руб., для должностных лиц — до 150 тыс. руб.»,— отметил Владимир Павлов.

По мнению ведущего юриста юридической компании «Филатов и партнеры» Максима Белоброва, введение поправок в федеральный закон позволит снизить количество случаев жестокого обращения с животными.

«Введение системы учета домашних животных повысит сознательность самих владельцев: в случае оставления своего питомца на улице хозяин будет идентифицирован и привлечен к ответственности. Люди должны отвечать за своих питомцев, поскольку увеличение числа брошенных животных может привести к росту случаев бешенства. Положителен опыт европейских стран: там при регистрации у животного берут его ДНК, что позволяет привлекать хозяев к ответственности за действия питомцев»,— поясняет Максим Белобров.

Как считает зоозащитник Карен Даллакян, правила содержания животных должны быть установлены на региональном уровне с учетом местных нормативов и льгот для частных приютов. Сейчас в области проводится отлов и размещение в приюты безнадзорных животных для предотвращения случаев бешенства. После лечения и вакцинации часть животных, признанных социализированными и неагрессивными, выпускают в места их отлова. Работы по отлову, уходу и выпуску на волю безнадзорных животных в регионе ведутся ООО «РемКом» в рамках контракта с администрацией Челябинска.

«Поправки оцениваю положительно. Регистрация должна быть обязательной для всех животных. Необходимо разработать правила содержания животных в Челябинской области, которые бы учли нюансы региона. Уже сейчас в отдельных районах наблюдается массовая миграция собак с желтыми бирками, выпущенных из приютов в среду обитания. Предполагаю, что их выпускают не в местах отлова, а на одном участке, что недопустимо»,— считает Карен Даллакян.

По словам эксперта, проблему с бродячими стаями животных может решить создание муниципальных приютов, где содержание животных будет взято на контроль государства. Сейчас в области ведется строительство государственных приютов в Агаповском (планируют открыть уже в апреле), Сосновском и Катав-Ивановском районах. Предполагается, что это снизит расходы муниципальных образований на содержание животных в частных организациях.

В этом году органы местного самоуправления Челябинской области получат из регионального бюджета 30 млн руб. на реализацию законов в сфере ответственного обращения с животными. До 2022 года на создание приютов в региональном бюджете предусмотрено 255,5 млн руб., а также 75,4 млн руб. — на содержание в них животных.

Михаил Бычков