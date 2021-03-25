Не все поставщики одинаково гарантируют

В Дзержинске развивается конфликт, связанный с поставкой холодной питьевой воды заводам, расположенным на промышленной площадке АО «Дзержинское оргстекло». Мэрия Дзержинска и местный водоканал (ДВК) в феврале переключили подачу воды со станции поселка Желнино на городские сети. В результате плата для заводов может вырасти в несколько раз, поскольку тариф водоканала примерно вчетверо выше прежней платы за воду. Прямых договоров с ДВК у предприятий нет, договорная работа возложена на ООО «Химсервис», которое без его согласия власти сделали гарантирующим поставщиком, несмотря на отсутствие необходимой материально-технической базы. Поскольку разобраться в ситуации на местном уровне не удалось, заводы решили обратиться к губернатору, в ФАС и Региональную службу по тарифам.



Около тридцати представителей предприятий Восточной промзоны Дзержинска провели собрание по вопросу водоснабжения холодной питьевой водой. В заводоуправлении банкротящегося завода-гиганта «Дзержинское оргстекло» собрались технические директора, главные энергетики и юристы «Даниели Волга», НИИ Полимеров, «Завода синтанолов», АО «Сибур-Нефтехим», ООО «Норта», АО «Корунд-системы» и других химических компаний. Поводом для собрания стали действия АО «Дзержинский водоканал». ДВК 19 февраля отключил насос на водоочистных сооружениях в поселке Желнино, водой с которых снабжались заводы Восточной промзоны, перекрыл задвижку, переключил абонентов на городские сети Дзержинска и подал воду с них.

Ранее водоочистные сооружения в Желнино принадлежали оборонному ФКП «Завод им. Я. М. Свердлова», но предприятие решило отказаться от их содержания и в октябре 2020 года передало водозабор в муниципальную собственность. Мэрия передала сооружения ДВК, хотя компания «Химсервис», около года владеющая водопроводом в промзоне, предлагала их выкупить. Она приобрела сети банкрота «Дзержинское оргстекло» на конкурсных торгах, после того как их цена упала со 160 млн руб. до 10 млн руб.

Как рассказали на собрании представители ООО «Химсервис» и арендующей водопровод компании «Инженерные Сети-Оргстекло», попасть на поселковые водоочистные сооружения, где установлен их счетчик, они не могут — ДВК выставил там охрану. Месяц водоканал подает на предприятия воду из сетей Дзержинска, при этом пока не заключая никаких договоров и не выставляя никому счета. Однако с учетом двуставочного тарифа ДВК плата за питьевую воду теперь вырастет с 35 руб. примерно до 120 руб. за кубометр, предупредили «Инженерные Сети-Оргстекло».

Пока не ясно, как будут соблюдаться гидравлические режимы с учетом водопотребления Дзержинска, сколько воды и какого качества готов поставлять водоканал на площадку Восточной промзоны. Исполнительный директор «Инженерных сетей» Дмитрий Мазуров сообщил, что ответов от ДВК на многие вопросы нет. Он предложил абонентам зафиксировать свои объемы водопотребления, провести сверку расчетов и обращаться в ДВК за заключением прямых договоров как к гарантирующему поставщику воды. Из доклада господина Мазурова также следовало, что текущую сбытовую деятельность с абонентами ДВК якобы вести не планирует, а хочет возложить эту обязанность на «Химсервис», так как в прошлом году администрация Дзержинска определила компанию гарантирующим поставщиком в пределах своих сетей. В «Химсервисе» уверены, что власти Дзержинска незаконно наделили компанию этим статусом — у нее нет водозаборной станции, оборудования для подготовки воды и очистных сооружений. Это значит, что владелец сетей физически не может обеспечить поставку ресурса заявителю.

Представители предприятий долго выясняли, насколько подорожает вода, какие договоры и с кем именно надо заключать и почему были закрыты поселковые водоочистные сооружения, с которых поступала дешевая питьевая вода. Некоторые абоненты, судя по всему, впервые услышали об этой ситуации. Ясных ответов на часть вопросов получить не удалось. Промышленников успокоили, что без воды они в любом случае не останутся. В итоге собравшиеся решили направить коллективные обращения губернатору, в Региональную службу по тарифам и областное управление ФАС. Они попросят органы власти разобраться во взаимоотношениях между администрацией Дзержинска и гарантирующими поставщиками, оценить кратный рост тарифов и «создание преференций отдельному юрлицу».

Добавим, что «Химсервис» в судах спорит с администрацией Дзержинска по зоне своей ответственности. Недавно кассационная инстанция арбитражного суда Волго-Вятского округа отменила решения, вынесенные предыдущими инстанциями в пользу властей, и постановила заново разобраться в вопросе, законно ли мэрия признала «Химсервис» гарантирующим поставщиком. Решения мэрии оспаривает и АО «Индустриальный парк "Ока-Полимер"», который из-за наличия локальных сетей на площадке также признали гарантирующим поставщиком воды, против чего он возражает. Некоторые абоненты из-за этого подозревают администрацию в лоббировании интересов водоканала.

Мэр Дзержинска Иван Носков пояснил “Ъ-Приволжье”, что ни о каком лоббировании интересов ДВК не может быть и речи. Однако мэрия, заключившая долгосрочное концессионное соглашение, не может не учитывать, что водоканал за свой счет обновляет изношенные городские сети, на что нужны огромные средства. «Что касается схемы водоснабжения, мы давно призываем всех ее участников и заинтересованных лиц собраться, обсудить все проблемы, договориться и выработать общие решения. В рамках закона возможны любые варианты. Если какая-то компания не может содержать сети, она вправе их продать или сдать в аренду. Никто никого не хочет наказывать или что-то отбирать, но владелец сетей должен нести за них ответственность. Мы со своей стороны готовы корректировать схему водоснабжения. Просто об этой истории много говорилось, но долгие годы не было вообще никаких решений. Когда администрация, наконец, начала эти решения принимать, пошло движение. Даже то, что предприятия Восточной промзоны собрались и обсуждают,— уже хорошо. Значит, рано или поздно мы найдем компромисс»,— отметил Иван Носков. По его словам, вопросы по тарифам промплощадки будут «решены в рабочем порядке» с участием РСТ.

Роман Кряжев