В Татарстане священника осудили по делу о насилии над несовершеннолетней

В Альметьевске осудили 42-летнего настоятеля Свято-Троицкого храма в Заинске Андрея Стребкова. Его признали виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Об этом в Instagram написал адвокат священника Шота Горгадзе.

Господин Стребков оказался под следствием в 2019 году. Тогда в полицию обратилась бывшая ученица воскресной школы, где он вел занятия. Она сообщила, что священник надругался над ней в летнем лагере, когда ей было 12 лет. Также потерпевшая добавила, что похожий инцидент произошел в 2013 году.

В итоге Альметьевский горсуд приговорил господина Стребкова к 13 годам колонии строгого режима. Сторона защиты намерена обжаловать приговор.

"Ъ-Казань"