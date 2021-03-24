Землю и долгострой ЖК «АРС-Аврора» в Краснодаре передали ООО «АСК»

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего ООО ЖК «АРС-Аврора» Вячеслава Баринова о передаче имущества и обязательств застройщика-банкрота ООО «Альфастройкомплекс» (ООО «АСК»). Соответствующая информация опубликована в ЕФРСБ.

Таким образом, ООО «АСК» получило права и обязательства ООО ЖК «АРС-Аврора», а также земельный участок (16 314 кв. м) с находящимися на нем восьмисекционным объектом незавершенного строительства (16 - 22 этажа) по улице Дзержинского, 95. Площадь жилого долгостроя составляет 59 817 кв. м, его готовность - 65%.

Кроме того, «АСК» были переданы права банкрота на проектную документацию в отношении объекта незавершенного строительства, права по требованиям о подключении объекта к сетям, а также обязательства по передаче жилых и нежилых помещений на общую сумму 364,3 млн руб. участникам долевого строительства ООО ЖК «АРС-Аврора».

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в январе 2020 года дольщики ЖК «АРС-Аврора» большинством голосов высказались за привлечение к достройке объекта ООО «АСК». В феврале текущего года Ленинский районный суд Краснодара приговорил одного из участников группы лиц, похитившей средства дольщиков ООО ЖК «АРС-Аврора», Сергея Сологуба к четырем годам колонии общего режима. Нанесенный дольщикам ущерб оценивается в 530 млн руб., от действий застройщика пострадали 104 физических и юридических лица.

В 2019 году Арбитражный суд края ввел конкурсное производство в отношении ООО ЖК «АРС-Аврора». По информации системы «СПАРК-Интерфакс», общество было зарегистрировано в мае 2013 года в Краснодаре. Уставный капитал — 10 тыс. руб., головная компания — московское ООО «ГК „АРС“», также проходящее процедуру банкротства. Наблюдение в отношении ООО ЖК «АРС-Аврора» было введено в октябре 2017 года по иску банка «Открытие», предъявившего требования на 34,5 млн руб. Основанием стало поручительство компании по договору об открытии кредитной линии на 1,17 млрд руб. для входящей в холдинг АРС компании — ООО «Стройинвест-Юг».

Дмитрий Михеенко