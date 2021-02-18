Застройщика краснодарского ЖК «АРС-Аврора» приговорили к четырем годам колонии

Ленинский районный суд Краснодара приговорил одного из участников группы лиц, похитившей средства дольщиков ООО «ЖК «АРС-Аврора», Сергея Сологуба к четырем годам колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры края. Уголовное дело на него было заведено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Приговор не вступил в законную силу.

Нанесенный дольщикам ущерб оценивается в 530 млн руб., от действий застройщика пострадали 104 физических и юридических лица. Суд установил, что с 2013 по 2016 годы Сергей Сологуб совместно с другим фигурантом Русланом Шеином, который осужден к реальному сроку ранее, и еще одним лицом, чье имя не приводится, под предлогом строительства многоквартирного дома ЖК «АРС-Аврора» по ул. Дзержинского, 95 похитил деньги у дольщиков.

Для компенсации причиненного ущерба на недвижимое и движимое имущество осужденного наложен арест.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в 2019 году Арбитражный суд края ввел конкурсное производство в отношении ООО ЖК «АРС-Аврора». По информации системы «СПАРК-Интерфакс», общество было зарегистрировано в мае 2013 года в Краснодаре. Уставный капитал — 10 тыс. руб., головная компания — московское ООО «ГК „АРС“», также проходящее процедуру банкротства. Наблюдение в отношении ООО ЖК «АРС-Аврора» было введено в октябре 2017 года по иску банка «Открытие», предъявившего требования на 34,5 млн руб. Основанием стало поручительство компании по договору об открытии кредитной линии на 1,17 млрд руб. для входящей в холдинг АРС компании — ООО «Стройинвест-Юг».

Андрей Ульченко