«Мы активно участвуем в цифровизации ОПК»

Какие тенденции существуют в цифровизации банковской сферы? Возможно ли использование онлайн-сервисов в работе с оборонно-промышленном комплексе? Эти и другие вопросы экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов обсудил в рамках программы «Цели и средства» со старшим вице-президентом, директором дирекции стратегии проектов развития Промсвязьбанка Борисом Ярышевским.

— В Москве проходит форум-выставка «Госзаказ». Естественно, интересно, что вы там будете обсуждать, какие предлагать решения цифровизации банковской сферы. И, с вашей точки зрения, какие основные тенденции в этом направлении?

— Здесь важно понимать особую роль банка - мы работаем в гражданском секторе и секторе ОПК как опорный банк для отрасли. То есть ПСБ работает и с частными лицами, и с малым и средним бизнесом, и с корпоративными клиентами, а также мы активно поддерживаем оборонно-промышленный комплекс и сопровождаем ГОЗ. Одним из наших приоритетов во всех клиентских сегментах является цифровизация. Так, в части гражданского бизнеса мы находимся на гребне волны, внедряем самые передовые технологии, участвуем в различных «пилотах» в розничном и корпоративном бизнесе. Без преувеличения можно сказать, — и это отражено в соответствующих рейтингах, — что банк занимает лидирующие позиции по многим направлениям. Например, наш мобильный банк и ДБО признаны одними из лучших на рынке. Если говорить про гособоронзаказ, то мы также активно участвуем в диджитализации, улучшая свои внутренние процессы, модернизируя системы и таким образом содействуя цифровизации отрасли в целом: повышаем уровень операций с автоакцептом, сокращаем сроки, автоматизируем процесс по предоставлению кредитных лимитов и так далее.

— В оборонно-промышленном комплексе есть повышенные требования к уровню безопасности и сохранности данных. Как можно с ними выстроить работу в современных условиях с использованием онлайн-сервисов? Возможно ли, вообще, такое?

— Безусловно, законодательство строго регламентирует правила игры в этой сфере и устанавливает соответствующие требования к безопасности информации. В своей работе с сегментом ОПК, предоставляя таким предприятиям передовые цифровые технологии и сервисы, мы безусловно следуем всем регуляторным требованиям, применяя, в том числе, российские решения в рамках импортозамещения . Мы готовы к нововведениям, готовы принимать участие в «пилотах» внедряемых технологий в сфере банковского сопровождения ОПК, и наш богатый опыт работы в этой сфере позволяет нам стать площадкой для тестирования новых систем .

— Какие у вас планы по развитию сервисов для участников госзакупок?

— Мы всесторонне развиваем это направление бизнеса. Во-первых, мы разрабатывает такой инструмент, как цифровой контракт, который позволит повысить автоматизацию деятельности, увеличить долю операций по расчету с автоакцептом. Мы уже договорились о «пилоте» с одним из наших клиентов и будем двигаться в этом направлении. Также мы уже начали разработку кредитного конвейера, который позволит устанавливать предодобренные лимиты финансирования для клиентов ОПК, и это наша среднесрочная перспектива.