Росфинмониторинг: терроризм финансируют с помощью криптовалют

Росфинмониторинг фиксирует факты финансирования терроризма в России с использованием криптовалют, сообщил ТАСС заместитель директора ведомства Герман Негляд. Чаще всего в преступных целях в России используются криптовалюты Bitcoin, Ethereum и Monero, добавил он.

«Что касается финансирования терроризма, да, такие факты и риски нами фиксируются. Фактуры, конечно, я не могу вам раскрыть. Но мы активно взаимодействуем с подразделениями финансовых разведок иностранных государств по этим аспектам… У Росфинмониторинга порядка 100 соглашений, в том числе и со странами Европы, например»,— сказал господин Негляд.

В феврале директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что в России разработан цифровой сервис, позволяющий анализировать криптотрансакции для выявления преступлений. Механизм называется «Прозрачный блокчейн». Планируется, что он позволит ведомствам «увидеть все движения с криптовалютой, то есть попытки "спрятаться" за криптовалюту».

О чем еще Герман Негляд рассказал президенту России — в материале “Ъ”.