Бастрыкин поручил проверить организаторов выставки человеческих тел на ВДНХ

Председатель Следственного комитета России СКР Александр Бастрыкин поручил следователям ведомства провести процессуальную проверку в отношении инициаторов и организаторов экспозиции из человеческих тел и органов в Москве. Речь идет о выставке человеческих тел доктора Гюнтера фон Хагенса «Мир тела», которая проходит на ВДНХ.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил следователям Главного следственного управления СК России провести процессуальную проверку в отношении инициаторов и организаторов экспозиции из человеческих тел и органов, открытой в городе Москве. <...> Глава ведомства поручил следователям досконально изучить все аспекты и дать правовую оценку целям, содержанию и назначению этой выставки на соответствие ее российскому законодательству»,— приводятся на сайте СКР слова официального представителя ведомства Светланы Петренко.

В материале отмечается, что выставка, по мнению общественников, «нарушает нравственные ценности, выражает явное неуважение к обществу и может быть расценена как оскорбление религиозных чувств верующих». Помимо этого, в интернете создана петиция о закрытии выставки.

Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Николай Земцов направил в Генпрокуратуру заявление с просьбой проверить законность проведения выставки.

В экспозиции выставки «Мир тела» представлены реальные человеческие тела и органы, обработанные по методу немецкого доктора. Вся жидкость в трупе заменяется твердеющим полимером, что позволяет телу застыть в любой позе. Первая выставка Хагенса состоялась в Токио в 1995 году. С тех пор экспозиции в 35 странах мира посетили примерно 51 млн человек.