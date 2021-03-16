Депутат попросил проверить законность проведения выставки человеческих тел на ВДНХ

Депутат Госдумы от «Единой России» Николай Земцов направил в Генпрокуратуру заявление с просьбой проверить законность проведения выставки человеческих тел доктора Гюнтера фон Хагенса «Мир тела», которая проходит на ВДНХ. В «Российской газете» появилась информация о том, что пришедшая на выставку школьница упала в обморок.

«Девочка потеряла сознание на выставке мертвых человеческих тел "Мир тела". <...> Удивительно, чем руководствовалось ВДНХ, предоставляя свои выставочные площади под этот чудовищный "перформанс"? Направляю соответствующее заявление в Генеральную прокуратуру РФ»,— написал Николай Земцов на своей странице в Facebook.

По мнению депутата, организаторов выставки «нужно привлекать к ответственности по ст. 244 УК РФ за надругательство над телами умерших». Он добавил, что отсутствие в России закона о биоэтике «дает возможность подобным "еврогастролерам" устраивать выставки трупов».

В экспозиции выставки «Мир тела» представлены реальные человеческие тела и органы, обработанные по методу немецкого доктора. Вся жидкость в трупе заменяется твердеющим полимером, что позволяет телу застыть в любой позе. Первая выставка Хагенса состоялась в Токио в 1995 году. С тех пор экспозиции в 35 странах мира посетили примерно 51 млн человек.