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Полицейский прогнал белого медведя из Диксона на Таймыре

Полицейский прогнал белого медведя из поселка Диксон на Таймыре (Красноярский край), сообщает региональная пресс-служба главного управления МВД.

Накануне один из местных жителей сообщил полицейскому, что животное бродило по детской площадке на территории поселения. Зверь спокойно перемещался по улице и не реагировал на лай собак и крики людей. Найти медведя удалось только у здания администрации поселка. Выгнать медведя помогли выстрелы в воздух из ружья.

«Животные стали частыми гостями в городской черте — через поселок Диксон пролегает путь миграции северных медведей»,— пояснили в ведомстве нахождение медведя в городской черте.



В связи с появлением зверя в поселке был введен комендантский час. Также принято решение о ежедневном патрулировании поселка специалистами ООО «Арктик энерго» с подачей звуковых сигналов. Информация о местонахождении хищника будет распространяться через СМС-сообщения.

В январе 2021 года управление ГО и ЧС Норильска сообщило о появлении в пригороде города волков, которые нападали на собак. Зверей заметили на окраинах районов Талнах, Кайеркан, поселка Алыкель. На территориях был усилен контроль за дикими животными.

Даниил Тарабукин


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