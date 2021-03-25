Шумопомрачение

В прокат выходит «Поступь хаоса» Дага Лаймана — экранизация первой части одноименной фантастической трилогии для подростков, написанной Патриком Нессом. Работа над картиной шла с 2011 года, но результат показался Юлии Шагельман похожим не столько на законченное кино, сколько на кладбище упущенных возможностей.

Действие разворачивается в 2557 году на далекой планете, где выходцы с Земли основали что-то типа фронтира из вестернов (одеваются они соответственно — видимо, специально везли с собой на космических кораблях стетсоны). Благодаря загадочным особенностям здешней атмосферы поток мыслей каждого поселенца становится видимым и слышимым — он клубится над их головами в виде облака, которое они называют Шумом. Эта зараза поражает только мужчин, мысли женщин по-прежнему могли бы быть скрыты. Но женщин в поселении нет: всех их когда-то убили коренные жители планеты, так что мужчинам приходится жить без ласки, а вот боль свою затаить не получится — она превращается в Шум. Контролировать его — и подчинять себе окружающих — умеет только мэр (Мадс Миккельсен), у которого, правда, на лице написано, что человек он нехороший, да еще Тодд Хьюитт (Том Холланд), самый молодой из поселенцев, но у него пока это не всегда получается.

Однажды на окраине поселка терпит бедствие космический корабль-разведчик, и единственной выжившей оказывается юная Виола (Дейзи Ридли), на которую у мэра сразу появляются свои виды: найти и уничтожить, конечно. Тодд же, в Шум которого появление настоящей живой девушки привносит много новых, хотя и вполне предсказуемых мыслей, решает ее спасти — и в процессе узнает, что жизнь на планете несколько отличается от той версии, которую всегда рассказывал мэр.

«Поступь хаоса» — один из тех фильмов, которые так долго обретаются в голливудском «производственном аду», что в конце концов история их создания сама начинает тянуть на экранизацию. В данном случае от момента, когда студия Lionsgate приобрела права на адаптацию книжек Патрика Несса, до релиза многострадальной ленты прошло ровно десять лет. Очевидно, что в начале пути продюсеры хотели оседлать волну популярности фантастической young adult литературы, которая породила, например, киносагу «Голодные игры» и трилогию «Дивергент». Однако другие упражнения в том же жанре большого коммерческого успеха не имели, волна схлынула, и «Поступь хаоса» точно не станет фильмом, который мог бы ее возродить, даже на фоне постковидного безрыбья в кинотеатрах.

Первый вариант сценария писал Чарли Кауфман, и можно только вообразить, во что бы превратил автор картин «Вечное сияние чистого разума», «Нью-Йорк, Нью-Йорк» и «Аномализа» сюжет об инопланетной колонии, состоящей только из мужчин, которые думают вслух. В качестве режиссера предполагался Роберт Земекис. Однако в 2016 году Кауфман покинул проект, и его черновик сценария переписывали один за другим целых шесть авторов, включая самого Патрика Несса (в итоговых титрах остались он и Кристофер Форд). С Земекисом тоже не сложилось, и режиссерское кресло занял Даг Лайман — видимо, из тех соображений, что фантастику и экшен он снимает крепкие, а с подростковой психологией мог познакомиться, работая над сериалом «Одинокие сердца».

Съемки фильма проходили в 2017 году под Монреалем, а также в Шотландии и Исландии, но больше всего здешние инопланетные пейзажи напоминают окрестности дачного поселка где-нибудь в средней полосе России. Результаты первых тестовых показов оказались такими обескураживающими, что студия отправила картину на пересъемки, которыми занимался уже не Лайман, а не обозначенный в титрах Федерико Альварес. Как будто всего этого было мало, выпуск фильма пришлось перенести из-за пандемии — и вот он наконец выходит, как не самое приятное напоминание всем причастным о принятых когда-то решениях.

Эта печальная история если не оправдывает, то объясняет, почему происходящее на экране представляет собой мешанину противоречащих друг другу тезисов и незаконченных, повисающих в воздухе, оборванных сюжетных линий. Из этого могла бы выйти антиутопическая сатира на патриархальное общество или комментарий на тему традиционных гендерных ролей (вроде перевернутой с ног на голову польской «Секс-миссии» 1983 года, но с поправками на подростковую аудиторию). Или, в конце концов, бодрое инопланетное приключение а-ля вестерн в далекой-далекой галактике с погонями и перестрелками из бластеров. Однако фильм превращается в то, что показывает,— какофонию нефильтрованных мыслей, заглушающих друг друга.

Иногда в этом хаосе — название вышло до обидного точным — мелькают одна-две интересные, но недокрученные идеи, появляется симпатичная собачка, или Миккельсену, всегда убедительному в злодейских ролях, удается сделать какую-нибудь мизансцену не слишком смехотворной — исключительно за счет харизмы, потому что диалоги ему никак не помогают. Однако спасти рассыпающуюся картину ни ему, ни собачке не удается, остальным же исполнителям хочется только посочувствовать. Но, как учит нас картина, некоторые мысли лучше все-таки держать при себе.