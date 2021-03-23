Зеленский продлил антироссийские санкции

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о продлении санкций против лиц и компаний, в том числе из России. Санкции продлены в отношении 81 компании и 26 физических лиц.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 марта 2021 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)"»,— говорится в указе, опубликованном на сайте украинского президента.

В частности, на три года продлены санкции в отношении российских СМИ — МИА «Россия сегодня», «Газета.ру» и «Лента.ру». На них распространяется блокировка активов, ограничение сделок, ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг. Также под санкции попали первый заместитель главы МВД Александр Горовой, сенаторы Людмила Нарусова, Олег Цепкин, Ирина Рукавишникова, Александр Карлин, чиновники МВД РФ и других ведомств.

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