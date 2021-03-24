Обвиняемого в тройном убийстве подростка осмотрят психиатры

В рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи в Октябрьском районе в отношении обвиняемого подростка назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Как говорят собеседники «Ъ-Прикамье», изначально она будет проводиться в амбулаторных условиях.

Основной вопрос, который стоит перед медиками касается вменяемости школьника на момент совершения тройного убийства. «Если дать ответ на него в амбулаторных условиях не удастся, то комиссия вынесет заключение о необходимости помещения обвиняемого в станционар», - рассказывает источник. При этом он говорит, что в Прикамье стационарных психолого-психиатрических экспертиз не проводится. Ближайшее учреждение, где они проводятся, находится в Екатеринбурге.

Напомним, в начале марта в частном доме в Октябрьском были обнаружены тела трех человек. В итоге было установлено, что убитыми являются Гульнара и Алексей Горбуновы, а также их малолетняя дочь. По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. «а», «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, с особой жестокостью). 3 марта в одном из хостелов Екатеринбурга был задержан 16-летний сын супругов Горбуновых. Он признался, что зарубил всех троих топором из-за семейного конфликта. Суда избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу.