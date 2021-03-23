Количество преступлений в сфере IT в Перми в 2020 году увеличилось до 33%

Количество преступлений с использованием информационно-коммуникативных технологий в 2020 году в Перми составило 33% от общего числа преступлений. Об этом сообщил начальник Управления МВД России по Перми Алексей Туров, выступая перед депутатами Пермской думы. «Около половины преступлений составляют мошенничества и хищение денежных средств с банковских карт и счетов», – пояснил господин Туров. По его словам, количество таких преступлений «на протяжении последних лет неуклонно растет».

В целом, в 2020 году в Перми зарегистрировано 17 791 преступление, что на 8% (более 1500 преступлений) меньше чем в 2019 году. «Тяжкие и особо тяжкие преступления снизились на 2,3%. Уровень совершения преступлений против личности сократился на 16%. Число фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью снизилось на 24%, убийств - на 11%», – пояснил начальник городского управления МВД.

Депутат Дмитрий Федоров позитивно оценил работу полиции. «Наблюдается существенное снижение по основным категориям преступлений. В большинстве городов-миллиоников (Уфе, Самаре, Нижнем Новгороде) в 2020 году, напротив, наблюдается количество зарегистрированных преступлений», – отметил депутат.

«В Перми сокращается количество ДТП, тяжких преступлений, идет спад имущественных преступлений. Однако, по некоторым категориям цифры оставляют желать лучшего: выросло количество зарегистрированных преступлений в сфере IT, преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков», –добавил депутат.

Руководитель Пермской думы Дмитрий Малютин отметил, что «сокращение количества зарегистрированных преступлений– это безусловный плюс». «Но хотелось бы понять насколько на это повлияла пандемия. Так же, как и на динамику преступности среди несовершеннолетних, хищений денег с банковских счетов, снижение количества ДТП. Но в целом результат есть результат и он положительный, будем продолжать сотрудничество», - прокомментировал доклад господин Малютин.