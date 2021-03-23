Издатель книги «Люди Путина» прокомментировал иск Абрамовича

Издательский дом HarperCollins, выпустивший книгу «Люди Путина», подтвердил, что бизнесмен Роман Абрамович обратился в суд в связи с ее содержанием. В компании отметили, что вместе с автором Кэтрин Белтон были готовы идти на обсуждение этого вопроса с юристами господина Абрамовича, когда книга впервые была опубликована.

«HarperCollins и Кэтрин Белтон были готовы рассмотреть любые разумные заявления, сделанные господином Абрамовичем через его команду юристов, когда книга была впервые опубликована год назад. К сожалению, юридическая команда господина Абрамовича прекратила обсуждения в августе 2020 года, и еще одно предложение об альтернативном разрешении спора, сделанное до подачи иска, также было отклонено»,— заявили в издательстве (цитата по Evening Standard).

Судебная процедура была запущена также в отношении госпожи Белтон. В HarperCollins отметили, что «они будут решительно защищать право говорить о вопросах, представляющих значительный общественный интерес». Согласно заявлению издательства, «книга Кэтрин Белтон ''Люди Путина'' — это авторитетный, важный и тщательно подготовленный труд о современной России, который получил высокую оценку экспертов в этой области».

Напомним, российский предприниматель и владелец английского футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович подал иск о клевете к HarperCollins. Harbottle & Lewis, которая представляет интересы бизнесмена, сообщила, что это связано с ложными утверждениями о коррупции и о покупке клуба. По словам миллиардера, ему не удалось достичь мирного решения с издателями.

Книга «Люди Путина» вышла в 2020 году. Ее автор прожила в России 16 лет. В книге утверждается, что господин Абрамович мог купить «Челси» по указанию президента Владимира Путина для улучшения имиджа России в Великобритании.