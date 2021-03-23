Британский суд изучит «Людей Путина»

Роман Абрамович подал в суд на издателя книги «Люди Путина». Миллиардер утверждает, что в рукописи содержится ложная информация о его деятельности, в частности, о его покупке футбольного клуба «Челси». Книга «Люди Путина» вышла в Великобритании в 2019 году. Ее написала бывшая журналистка The Financial Times Кэтрин Белтон, которая прожила в России 16 лет. Рукопись посвящена укреплению власти ближайшего окружения Владимира Путина и представляет собой расследование, основанное на комментариях дипломатов, сотрудников разведки, прокуроров и миллиардеров, большинство из которых пожелали остаться анонимными.

В частности, в книге утверждается, что Роман Абрамович купил клуб «Челси» по личному распоряжению Владимира Путина. Адвокаты бизнесмена назвали эти утверждения неприемлемыми и безосновательными. А сам Абрамович опубликовал на этот счет заявление на сайте клуба «Челси»:

«Книга содержит ложные и клеветнические заявления обо мне, в том числе, о моей покупке клуба "Челси" и о его деятельности. Мне нелегко далось решение обратиться по этому поводу в суд. Я никогда не стремился к публичности и всегда отказывался от комментариев по любым вопросам, включая ложные заявления обо мне или о "Челси". Однако стало понятно, что ложные обвинения в этой книге пагубно влияют не только на мою личную репутацию, но и на деятельность футбольного клуба. Я пытался избежать судебного разбирательства, моя команда юристов взаимодействовала с издателями книги, и мы хотели найти мирное решение проблемы. Мы предоставили издателям подробную информацию, касающуюся различных утверждений обо мне в рукописи, включая те, которые в свое время были признаны ложными в Высоком суде Англии во время предыдущих судебных разбирательств. К сожалению, эти действия не увенчались успехом, и издатель не исправил ложные утверждения в книге. Я надеюсь, что с помощью моих юристов нам удастся опровергнуть эту информацию и напомнить о положительном влиянии “Челси” на Великобританию. У меня есть все основания полагать, что в судах пройдет справедливое разбирательство, как это было ранее».

По данным The Financial Times, ответчиком по иску, помимо издательства, указана и сама автор книги.

Каковы перспективы этого дела? Адвокат, управляющий партнер юридической компании «Кочерин и партнеры» Владислав Кочерин считает, что миллиардеру, скорее всего, удастся взыскать с журналистки компенсацию.

«Как правило, по таким искам обязанность по доказыванию фактов, изложенных в публикации, возлагается на лицо, ее осуществившее. То есть автор и издатель книги обязаны будут доказать, что факты, которые они изложили, соответствуют действительности. Если они не смогут это доказать, то факты признают несоответствующими действительности, и может быть назначена компенсация в пользу Романа Абрамовича.

Есть обоснованные сомнения, что автору удастся доказать все обстоятельства, изложенные в книге, потому что часто информация носит осведомительный характер, то есть ее получают из анонимных источников, которых потом сложно доставить в суд и допросить в качестве свидетелей.

Тем более уже есть положительная для Абрамовича практика по таким вопросам, где распространенные сведения признавали несоответствующими действительности, и в его пользу взыскивались компенсации. Я думаю, что в данном случае шансы на удовлетворение такого иска тоже достаточно высоки.

Будут ли в книгу вноситься правки или ее снимут с продажи, зависит от требований, которые заявит сторона истца. Если будет заявлено только взыскание компенсации, то в случае удовлетворения иска взыщут только компенсацию. Все зависит от того, как будут сформулированы требования, и какие из них суд посчитает обоснованными и удовлетворит. При этом размер компенсации определяются судом, их размеры четко не закреплены. В Англии они вообще достаточно высокие, по сравнению, допустим, с Россией. И в каждом конкретном случае из размер исчисляется по-разному. Надо понять, какой у книги был тираж, какой ущерб нанесен, сколько недополучил, допустим, дохода за этот период истец. Учитывая, что это английская юрисдикция, речь может идти о повышенных суммах, скорее всего, о миллионах, возможно, даже не в рублях».

Впрочем, утверждения в книге должны будут изучить эксперты. И в зависимости от их выводов суд примет решение, рассматривать ли вообще этот иск, говорит старший партнер компании Versus.legal Александра Курдюмова: «Большое значение имеет обстоятельство, являются ли сведения, указанные в книге, оценочными суждениями, либо позиционируются журналисткой как вопросы факта. Все судебные споры крутятся вокруг этого. Есть какие-то очевидные вещи, когда видно, что это суждение: "На мой взгляд, это так"»,— говорит писатель, несколько раз делает оговорки, какие-то дисклеймеры о том, что в этих словах нет уверенности. В таком случае это точно оценочное суждение.

Когда мы говорим про какие-то более неоднозначные формулировки, то, как правило, исход дела действительно зависит от результатов лингвистической экспертизы, здесь уже как скажет эксперт, так, скорее всего, и будет.

Если формулировка признается оценочным суждением, то это не может быть клеветой и не может быть сведениями, которые порочат репутацию лица,— любой может говорить мнение по поводу любых обстоятельств, любых людей. Если же формулировка признается как информация, которая выдается за факт, то журналистке придется доказывать, причем это должны быть какие-то очень объективные доказательства. Условно, если говорится, что человек вор, то нужно, чтобы был судебный приговор о том, что человек действительно вор».

В прошлом году Роман Абрамович стал самым упоминаемым российским миллиардером в зарубежных СМИ. К такому выводу пришли в международной компании LexisNexis. Подавляющее большинство новостей о бизнесмене касалось футбольной тематики. По данным Forbes, миллиардер занимает 10-е место в рейтинге богатейших предпринимателей России. В прошлом году издание оценило его состояние более чем в $11 млрд.

Анна Никитина