В Свердловскую область возобновились поставки вакцины от COVID-19

После перезагрузки производственных мощностей возобновились поставки вакцины от коронавирусной инфекции в Свердловскую область, сообщил на брифинге заместитель губернатора Павел Креков. По его словам, накануне регион получил почти 10 тыс. доз вакцины. Еще более 22 тыс. доз поставят вечером 23 марта. Всего до конца недели Свердловская область планирует получить 30 тыс. доз вакцины.

Как сообщил господин Креков, первым компонентом вакцины от коронавируса привились более 210 тыс. жителей Свердловской области, 180 тыс. — завершили вакцинацию. Он добавил, что в это число входят военные и жители закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО), которые получают вакцину отдельно.

Напомним, 19 марта губернатор Евгений Куйвашев заявил, что в поставках вакцины образовалось «небольшое технологическое окно». Сейчас на вакцинацию записались почти 200 тыс. свердловчан.

С начала пандемии коронавирусной инфекции в регионе заразились 81 417 человек. Более 74,6 тыс. пациентов выздоровели, 2 650 больных умерли.

Михаил Мананников