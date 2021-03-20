Свердловская область на следующей неделе получит 60 тыс. доз «Спутника V»

В Свердловскую область на следующей неделе поступить около 60 тыс. доз «Спутника V», рассказал губернатор Евгений Куйвашев. «Поэтому процесс идет. Понятно, что вакцина неравномерно распределена, и в каких-то больницах запасы могли подойти к концу. Но к этому я прошу свердловчан с пониманием отнестись – обязательно всех желающих пригласят в пункт вакцинации, как только придет вакцина»,— написал губернатор в Instagram в ответ на вопрос о возможных перебоях с поставками вакцины.

Евгений Куйвашев отметил, что в регионе уже развернут 141 кабинет, в том числе почти 100 – по области. Сформировано 30 мобильных бригад, которые в том числе в составе «автопоездов здоровья» выезжают в отдаленные территории. «Есть и опыт работы с торговыми объектами, где нам помогают волонтеры. Вакцинация для нас была и остается приоритетом», – напомнил он.

На сегодняшний день более 200 тыс. человек привились первым компонентом вакцины. Отметим, в апреле в регион привезут экспериментальные дозы вакцины от коронавируса, разработанной центром Чумакова.

С начала пандемии коронавирус подтвердился у 80 800 жителей региона. Из них около 74 тыс. человек уже выздоровели, 2 599 — скончались.