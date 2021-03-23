Градсовет Ленобласти отправил на доработку проект строительства жилья в Буграх

Градостроительный совет Ленинградской области отправил на доработку проект планировки территории (ППТ) в Бугровском сельском поселении, предусматривающий строительство жилья.

Участок территории проектирования, площадью около 7,5 га, находится в центральной части Бугров. Здесь планируется построить жилые дома высотой до девяти этажей на 62,3 тыс. м. кв. жилья, рассчитанных на проживание более 2 тыс. человек. Проект также включает в себя детсад на 125 мест, административное здание, включающее культурно-досуговый блок, а также встроенно-пристроенные помещения, предназначенные для торговли и социально-бытового обслуживания. Проект выполнен ООО «Градстройпроект» по заказу собственника, имя которого представитель проектировщика “Ъ-СПб” сообщать не стал.

Во время обсуждения проекта заместителя председателя правительства Ленобласти Михаила Москвина интересовало, где будет располагаться парковочные места, а первый заместитель председателя комитета градостроительной политики региона Сергей Лутченко обратил внимание на нехватку социальных объектов, в особенности школы. Среди прочих замечаний назывались и претензии комитета по дорожному хозяйству ввиду отсутствия необходимого количества въездов в квартал. В итоге члены Градсовета решили отправить ППТ на доработку.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что строительство новых дорог в поселке Бугры планируется профинансировать за счет бюджетных средств. Работы по возведению части Ручьевского проспекта и Петровского — от Воронцовского до Шоссейной улицы включат в федеральную программу «Стимул».

Ольга Кантемирова