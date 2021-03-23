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Фото: Концерн «Росэнергоатом»

Энергоблок №4 Белоярской АЭС автоматически отключился от сети

На Белоярской АЭС (Заречный, Свердловская область) действием автоматики по штатному алгоритму отключен от сети энергоблок №4 с реактором БН-800, сообщила пресс-служба станции. Отключение произошло в 14:05. Причины отключения выясняются.

«Энергоблок №3 продолжает работу в соответствии с диспетчерским графиком. Отклонений от пределов и условий безопасной эксплуатации Белоярской АЭС нет. Радиационная обстановка на территории расположения АЭС находится на уровне естественных значений природного фона»,— говорится в сообщении.

Напомним, в августе 2019 года энергоблок №4 был остановлен из-за ложного срабатывания одной из защитных систем на БАЭС. В пресс-службе сообщали, что на радиационный фон инцидент не повлиял. Позднее энергоблок был выведен на номинальный уровень мощности. Предыдущая внеплановая остановка четвертого блока произошла в июле 2019 года из-за сработавшей защиты электрического генератора.

Михаил Мананников


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