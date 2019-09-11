На Белоярской АЭС планово отключат от сети один из энергоблоков

С 11 сентября на Белоярской АЭС в Свердловской области отключат от сети один из энергоблоков, сообщили в пресс-службе станции. Энергоблок №3 с реактором БН-600 отключат для проведения плановой перегрузки топлива, техническому обслуживанию и профилактическому ремонту оборудования, пояснили в организации. Энергоблок №4 с реактором БН-800 Белоярской АЭС продолжает работу в обычном режиме.

Белоярская АЭС имени Курчатова введена в работу в апреле 1964 года. Сейчас в эксплуатации находятся энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года).

Утром в воскресенье, 18 августа, на Белоярской АЭС из-за ложного срабатывания одной из защитных систем был остановлен энергоблок №4 с реактором БН-800. Представители предприятия сообщали, что отключение прошло успешно, на радиационный фон инцидент не повлиял. В ночь с 22 на 23 августа энергоблок вывели на номинальный уровень мощности. Предыдущая внеплановая остановка четвертого блока АЭС произошла 12 июля из-за сработавшей защиты электрического генератора. Через несколько дней его подключили к сети.

Подробнее об остановке энергоблока — в материале “Ъ-Урал”