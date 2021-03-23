Нижний Новгород изобразят на новых банкнотах Банка России

Модернизацию шести банкнот запланировал Банк России в 2021-2025 годах, сообщили в пресс-службе регулятора. Предполагается, что на лицевой стороне новой купюры в 1 тыс. руб. будет изображен Нижний Новгород, на оборотной стороне — достопримечательности Приволжского федерального округа.

На лицевой стороне банкнот номиналом 50 руб. и 100 руб. сохранятся изображения Санкт-Петербурга и Москвы. На купюрах номиналом 10 руб., 500 руб. и 5 тыс. руб. появятся изображения Новосибирска, Пятигорска и Екатеринбурга, а на их оборотной стороне — достопримечательности Сибирского, Северо-Кавказского и Уральского федеральных округов.

Ожидается, что в 2022 году в обращение поступят банкноты номиналом 100 руб., в 2023 году — 1 тыс. и 5 тыс. руб., в 2024 году — 500 руб., а в 2025 году — 10 и 50 руб.

Анастасия Еремина