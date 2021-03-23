В Петербурге завершен первый этап строительства Охтинского коллектора

Строительство первой очереди Охтинского коллектора в Петербурге завершено. Торжественное открытие объекта состоялось сегодня, 23 марта.

Строительство участка Охтинского коллектора велось в рамках инвестиционной программы ГУП «Водоканал Петербурга». К строительству в Красногвардейском районе города приступили в 2015 году. За этот период были проложены 7,7 км тоннельных коллекторов различной глубины заложения. Общие затраты на реализацию проекта составили более 8 млрд рублей. На следующие этапы потребуется еще около 10 млрд рублей.

Как в ходе церемонии открытия заявил губернатор города Александр Беглов, уровень очистки воды в городе составляет 99,5%.

Подробнее о проекте — в материале “Ъ-СПб” «Второй заплыв за федеральными деньгами».