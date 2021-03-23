В Ярославле в третий раз закрыли киноклуб «Нефть»

В Ярославле закрывается проработавший меньше месяца кинотеатр «PLAY синема», организованный создателем ранее закрытого киноклуба «Нефть» Андреем Алексеевым. О закрытии своего нового проекта «PLAY синема» на арендуемой площадке в ТРЦ «Рио» на Тутаевском шоссе сообщил сам Андрей Алексеев на своей странице в социальной сети facebook.

Господин Алексеев уточнил, что закрытие проекта связано с расторжением соглашения договора аренды площадей, инициатором которого стала администрация ТРЦ «Рио». Последним днем работы кинотеатра, открытого 1 марта, станет 25 марта. По словам господина Алексеева, это был единственный не сетевой многозальный кинотеатр в Ярославле. Каждый из четырех залов был посвящен своему формату кинопоказа.

«Месяц назад по приглашению коммерческого руководства ТРЦ мы открылись на их территории в формате четырехзального кинотеатра. А уже сегодня (и это не шутка) мы подписали соглашение о расторжении договора аренды площадей, инициированное администрацией того же ТРЦ. И если позволите, я оставлю это без комментариев»,— написал господин Алекссев.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что ярославский киноклуб «Нефть», находившийся во дворце культуры «Нефтяник» на Московском проспекте, закончил свою работу. Инициатором расторжения договора аренды выступил ДК, принадлежащий мэрии города. Официальной причиной назывались долги киноклуба по арендной плате. Андрей Алексеев заявил, что причиной расторжения договора стали политические разногласия.

После этого организатор киноклуба Андрей Алексеев совместно с кинотеатром «Родина» запустили новый проект «РОДИНА.ART». Однако через некоторое время собственники объявили о продаже здания и закрыли кинотеатр.

Подробнее о закрытии киноклуба в материале “Ъ-Ярославль” – «В Ярославле закончилась “Нефть”».

Дарья Сабаева