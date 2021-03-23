В Сипайлово на обустройство сквера «Птицы» потратят около 84 млн рублей

В уфимском Сипайлово рядом со школой № 130 обустроят сквер «Птицы», сообщил заместитель главы администрации Радмил Муслимов на оперативном совещании в мэрии. Благоустройство сквера оценили в 83,7 млн руб.

Проект разработан в рамках муниципальной программы формирования современной городской среды Уфы, отметил господин Муслимов. По его словам, территория «из неухоженного пустыря должна превратиться в территорию творчества для подрастающего поколения», сообщил замглавы. В проекте запланированы две детские площадки для детей четырех-восьми лет и детей постарше, спортивная зона, сценическая площадка с небольшим амфитеатром, буккроссингом (место для чтения и обмена книгами), необычные игровые элементы и арт-объекты.

Средства на проект выделят из бюджетов республики и города. Готовятся документы для аукциона по выбору генерального подрядчика. Планируемый срок ввода объекта — третий-четвертый кварталы текущего года.

По данным сайта госзакупок, управление капитального строительства администрации Уфы в августе 2020 года заключило контракт на разработку проекта благоустройства территории возле школы № 130 в Сипайлово с московским ООО «Строительная компания „Альянс“ за 3,71 млн руб. (начальная цена составляла 4,92 млн руб.).

Майя Иванова