«Евраз НТМК» вложит свыше 1 млрд рублей в установку новых разливочных машин холодного чугуна

В доменном цехе «Евраз Нижнетагильский меткомбинат» («Евраз НТМК») будут построены две современные разливочные машины для производства холодного чугуна, сообщила пресс-служба «Евраза». Инвестиции в проект превысят 1,1 млрд руб. Запуск разливочных машин в работу запланирован на начало 2022 года. Инвестпроект позволит создать 32 новых рабочих места.

«Холодный чугун пользуется устойчиво высоким спросом на российском рынке. Запуск в работу новых разливочных машин позволит комбинату на 18% увеличить выпуск этой продукции и не снижать мощность доменного цеха в момент перефутеровки конвертеров»,— рассказал вице-президент «Евраза», руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

Разливочная машина — комплекс оборудования, на котором жидкий чугун преобразуют в слитки весом 25 кг. В таком виде его можно хранить для дальнейшего использования при плавке стали, а также использовать в качестве товарной продукции и отгружать на металлургические предприятия, не имеющие своего доменного производства.

«На машинах будут установлены современная автоматизированная система управления и система аспирации, создан оборотный цикл водоснабжения со шламовым отстойником. Новое оборудование отвечает самым строгим требованиям экологической безопасности»,— отмечается в сообщении.

Производственная мощность каждой из новых разливочных машин №1 и №2 составит до 3300 тонн чугуна в сутки. Мощность каждой из уже работающих на комбинате машин №3 и №4 — 2400 тонн в сутки. Поставлять оборудование будет компания Иркутский завод тяжелого машиностроения, проектировщиком выступает ООО «Метпромстрой».

Ранее сообщалось, что «Евраз» подписал контракт с итальянской компанией Danieli на поставку технологическое оборудование для технического перевооружения машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) №1 конверторного цеха «Евраз ННТМК». Сумма инвестиций составит около 3 млрд руб., завершение работ по перевооружению запланировано на 2023 год.

Николай Яблонский