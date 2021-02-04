«Евраз НТМК» вложит 3 млрд рублей в перевооружение машины непрерывного литья заготовок

«Евраз» подписал контракт с итальянской компанией Danieli на поставку технологическое оборудование для технического перевооружения машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) №1 конверторного цеха «Евраз Нижнетагильского металлургического комбината», сообщила пресс-служба холдинга.

Сумма инвестиций составит около 3 млрд руб., завершение работ по перевооружению запланировано на 2023 год. «Нам очень важно увеличить объем производства круглой стальной заготовки, которая используется для проката железнодорожных колес. Это позволит нам полностью обеспечить потребности нового колесного стана, строительство которого мы с партнерами начали в особой экономической зоне "Титановая долина"», — сказал вице-президент «Евраза», руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

Конвертерный цех «Евраз НТМК» ежегодно производит около 4,5 млн тонн стали. Цех оснащен четырьмя 160-тонными конвертерами. Вся сталь разливается на четырех машинах непрерывного литья заготовок.

МНЛЗ №1 выпускает стальные заготовки для транспортного проката, в том числе для железнодорожных колес и рельсов, пояснила пресс-служба. Планируется, что техническое перевооружение увеличит производительность машины с 700 тыс. до 1,8 млн тонн в год. Во время обновления на машине создадут многоуровневую систему автоматизации. Это позволит контролировать и получать визуализацию процесса на каждом этапе производства.

Ранее стало известно, что компания «Аллегро» (совместное предприятие «Евраза» и «Рейл сервис») планирует в 2022 году начать производство железнодорожных колес в «Титановой долине». В январе 2021 года началось его строительство. Инвестиции в проект оцениваются в 16 млрд руб. Мощность предприятия составит 200 тыс. цельнокатаных колес в год. Сейчас «Евраз НТМК» производит в год более 500 тыс. колес.

Михаил Мананников