«Согаз» купил 6,25% принадлежавших Михельсону акций СИБУРа

«Согаз» купил 6,25% акций «СИБУР Холдинга», принадлежавших крупнейшему акционеру российского нефтехимического холдинга Леониду Михельсону через ООО «Траст 3». Господин Михельсон снизил долю эффективного владения акциями компаниями до 42,23% с 48,5%.

«ПАО "СИБУР Холдинг" получило уведомление о том, что 16 марта 2021 года АО СОГАЗ приобрело права на 100% акций ООО "Траст 3", которому принадлежит 6,25% акций компании. Таким образом эффективная доля владения СИБУРом Л.В. Михельсона снизилась до 42,23%»,— сообщается на сайте СИБУРа.

Акционерами СИБУРа также являются Геннадий Тимченко (17%), Кирилл Шамалов (3,9%), действующий и бывший менеджмент компании (10,6%), СИНОПЕК и Фонд Шелкового пути (по 10%).

Напомним, в декабре издание «Важные истории» опубликовало материал, в котором говорилось, что в 2013 году Кирилл Шамалов после свадьбы с предполагаемой дочерью президента России Катериной Тихоновой приобрел 3,8% акций СИБУРа за $100. Господин Шамалов в ответ заявил, что был участником мотивационной программы наравне с другими топ-менеджерами.

Как Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко продали менеджерам 12% в уставном капитале СИБУРа, читайте в публикации “Ъ”.