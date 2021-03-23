Microsoft может купить Discord за $10 млрд

Американская корпорация Microsoft ведет переговоры по покупке популярного среди геймеров сервиса голосовых, текстовых и видеочатов Discord, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Сумма сделки может составить $10 млрд. У Discord свыше 100 млн активных пользователей.

Microsoft заинтересована в доступе к большим сообществам пользователей. В компании также рассматривают возможность объединить подписки Discord Nitro и стримингового сервиса видеоигр Game Pass для увеличения общего числа подписчиков (к настоящему моменту на Game Pass подписано свыше 18 млн человек).

Ранее Microsoft приобрела разработчика видеоигр Bethesda за $7,5 млрд. Как пишет Bloomberg, информация о переговорах с Discord говорит о дальнейшем интересе компании к инвестициям в игровое подразделение. Microsoft не единственная компания, с которой Discord ведет переговоры о покупке. Также Discord рассматривает возможность выхода на биржу.

Евгений Федуненко