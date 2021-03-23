Миллер оценил переход «Газпрома» на российское ПО в 180 млрд рублей

Глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что на переход компании на использование российского программного обеспечения (ПО) и оборудования потребуется от 180 млрд руб., и это приведет к возникновению рисков ухудшения финансовых показателей. Об этом он написал в письме премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщает РБК.

«Принятие указа в текущей редакции приведет к существенной единовременной финансовой нагрузке и рискам негативного влияния на экономические показатели "Газпрома"»,— говорится в письме господина Миллера. Он попросил исключить из проекта указа конкретные сроки перехода на российских софт и оборудование. Переход на российское ПО запланирован до 1 января 2024-го, а на оборудование — до 2025 года.

Глава «Газпрома» также попросил господина Мишустина поручить Минцифры и Минпромторгу рассмотреть и учесть предложения компании по доработке указа. К письму приложены замечания к проекту указа, подготовленные первым заместителем главы компании Олегом Аксютиным.

По его словам, основной объем ПО и оборудования на опасных производственных объектах — это единые программно-аппаратные комплексы, их замену нужно делать единовременно и только после проведения аудита существующего софта и подготовки плана его замены. Господин Аксютин предложил перенести подготовку плана перехода на девять месяцев с момента утверждения документа. В проекте срок подготовки плана — 1 июля 2021 года.

Ранее Минцифры России предложило ускорить на год переход на российское программное обеспечение и оборудование для объектов критической информационной инфраструктуры. Новый проект указа предполагает сделать это до 2023 и 2024 годов соответственно. Первым из госкорпораций на отечественную операционную систему планирует перейти «Росатом», он закупит софт Astra Linux почти на 800 млн руб.