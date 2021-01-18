Минцифры предложило ускорить переход на российское ПО для критической инфраструктуры

Минцифры России планирует ускорить на год переход на российское программное обеспечение для объектов критической информационной инфраструктуры, следует из поправок в проект указа президента на портале проектов нормативных правовых актов. Минцифры предлагает внедрить отечественный софт с 2023 года.

Согласно ранее размещенному проекту указа, субъектам критической информационной инфраструктуры нужно перейти на преимущественное использование российского программного обеспечения до 1 января 2024 года, а на использование российского оборудования — до 1 января 2025 года. Новый проект предполагает сделать это до 2023 и 2024 годов соответственно.

Решение об изменении сроков принято на основе предложений, поступивших во время общественного обсуждения проекта, в том числе позиции о готовности российских разработчиков обеспечить отрасли экономики российскими решениями, сообщило Минцифры ТАСС.

В декабре стало известно, что первым из госкорпораций на отечественную операционную систему может перейти «Росатом». Он закупит софт Astra Linux почти на 800 млн руб. у ИТ-компании «Аквариус». При этом Российский союз промышленников и предпринимателей назвал нереалистичным внедрение отечественного софта с 2024 года, а оборудования — с 2025 года, так как это потребует серьезных затрат.

Подробнее — в материале “Ъ” «Импортозамещение просят притормозить».