Законодателям поправят навыки

В понедельник, 22 марта на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности была представлена новая редакция методических рекомендаций по юридико-техническому оформлению законопроектов. Методичка рассчитана не только и не столько на депутатов, сколько на экспертов правительства, откуда идет основной массив законопроектов. Представивший документ председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников назвал его «очень важным с точки зрения политики и права». Юрист Вадим Ткаченко отмечает, что в России законопроекты пишутся по формальному признаку и зачастую получаются нечитабельными.

Новая редакция рекомендаций (есть в распоряжении “Ъ”) подготовлена правовым управлением аппарата Госдумы совместно с государственно-правовым управлением (ГПУ) президента и комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству. Документ не обновлялся с 2003 года. «Методичка готовилась еще в прошлом году, в связи с конституционным процессом работу над ней мы отложили, но не забросили. С точки зрения права и политики, это важная вещь. Речь идет в том числе и о защите прав и законных интересов граждан»,— заявил “Ъ” Павел Крашенинников. По его словам, хотя рекомендации и носят формально рекомендательный характер, требовать их выполнения будут и ГПУ президента, и аппарат правительства, и Госдума.

В новой редакции вводится рекомендация сквозной нумерации статей законопроекта. То есть независимо от номера главы статьи будут нумероваться по порядку. Это, по словам Павла Крашенинникова, будет способствовать введению единообразия. В качестве примера документа с несквозной нумерацией депутат привел сегодняшний КоАП, где номера глав отражаются в номерах статей. По его мнению, получается, что внутри одного кодекса существуют по сути несколько разных законов.

Авторы рекомендаций предлагают авторам законопроектов не писать к законопроектам примечания, а отражать смысл предлагаемых изменений в тексте статьи. Предлагается не давать законопроектам слишком сложных и запутанных названий: «Наименование должно быть точным, четким и отражать предмет правового регулирования с тем расчетом, чтобы исполнители могли по наименованию законодательного акта определить его основное содержание, легко запомнить, при необходимости быстро отыскать. Законодательные акты со сложными и неоправданно длинными наименованиями загромождают законодательство, затрудняют систематизацию и понимание законодательных актов. Особенно они неудобны при ссылках на них в других нормативных правовых актах, актах применения права, документах, статьях и т. д.». В новой редакции рекомендаций предлагается также не допускать уточняющие обороты, например «в части…», «в связи…» и т. п., в том числе и заключенные в скобки. «Как гаишник будет писать протокол с такими пятистрочными заголовками?» — пояснил господин Крашенинников “Ъ”.

В качестве примеров законопроектов, из названий которых не сразу ясен их смысл, можно привести как минимум три инициативы последней сессии Госдумы. Так, законопроект, предоставляющий Владимиру Путину и Дмитрию Медведеву право вновь баллотироваться на президентских выборах, называется «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ (в части приведения законодательства о выборах и референдумах в соответствие с поправками к Конституции Российской Федерации)». Законопроект, дающий возможность признавать иностранными агентами физлиц, носит название «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия угрозам национальной безопасности». А законопроект о борьбе с цензурой со стороны зарубежных интернет-платформ по отношению к материалам российских СМИ назывался «О внесении изменений в Федеральный закон "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации" (в части обеспечения свободы массовой информации)».

Юрист, основатель консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко отмечает, что в России все законопроекты пишутся по формальному признаку, вследствие чего, как показывает практика, многие из них получаются нечитабельными: «Людям нужно четкое толкование законодательства и понимание его формулировок, без двусмысленных значений, чтобы потом не возникало проблем с правоприменением». По мнению юриста, при написании закона важно учитывать моменты, связанные в том числе с русской литературой и правилами русского языка, в частности «позволяющие упрощать те или иные формулировки с сохранением их смысла». В противном случае пользы от таких законов будет мало, резюмирует эксперт.

Ксения Веретенникова, Елена Рожкова