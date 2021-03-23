Граждане просятся в хакеры

Специалисты по кибербезопасности фиксируют резкий рост на хакерских форумах числа специалистов, которые ищут нелегальную работу. Такую тенденцию они объясняют тяжелой финансовой ситуацией в связи с пандемией, а также перетоком энтузиастов с сайтов для фрилансеров. Впрочем, эксперты сомневаются, что таким путем можно найти высокооплачиваемую работу или даже достойную подработку — профессиональные кибермошенники редко нанимают людей «с улицы».

В компании Check Point Research, занимающейся исследованиями в области цифровой безопасности, обнаружили, что с начала года в даркнете появился новый тренд: если раньше там искали специалистов «работодатели», то теперь появляется все больше «резюме» от соискателей, желающих трудиться на ниве кибермошенничества.

Как поясняют в Check Point Research, на форумах, за которыми наблюдает компания, с начала года опубликованы десятки подобных сообщений, хотя раньше они были большой редкостью. Среди объявлений встречаются и русскоязычные, в них соискатели пишут о «тяжелой финансовой ситуации», обещают «не задавать глупых вопросов», «доступность 24/7» и «желание зарабатывать деньги любыми способами».

Аналитики Check Point связывают ситуацию с «отчаянием людей, которые не могут найти работу и испытывают финансовые сложности из-за пандемии».

Теми же причинами раньше объясняли рост числа и масштаба сливов данных из организаций по вине сотрудников: по итогам первого полугодия 2020 года число утечек из российских компаний по вине сотрудников выросло на 47% к аналогичному периоду прошлого года, а совокупный ущерб от них превысил 1,8 млрд руб. (см. “Ъ” от 28 августа 2020 года). В целом, по оценкам Сбербанка, потери российской экономики от действий киберпреступников в 2020 году могли составить 3,5–3,6 трлн руб. Эти же потери в 2019 году специалисты банка оценивали в 2,5 трлн руб.

В последнее время на хакерских форумах стали чаще искать работу люди, не обладающие особыми техническими навыками, уточняет бывший хакер Павел Ситников. Так, они предлагают свои услуги по прозвону, обналичиванию средств или продаже фотографий для девушек, например за 1 тыс. эротических фотографий на форумах платят до $8 тыс.

По-видимому, желающие заработать таким способом «мигрировали» с сайтов для фрилансеров, а их интерес подогрела популяризация темы в информационном поле, не исключает он. Кроме того, на таких форумах ищут работу и специалисты из компаний по информационной безопасности, желающие получить месячную зарплату за пару часов, полагает Павел Ситников.

Наибольший интерес соискатели на хакерских формах проявляют к легким, хотя и низкодоходным, видам интернет-мошенничества, отмечает основатель сервиса разведки утечек данных DLBI Ашот Оганесян. В реальности же, подчеркивает эксперт, выманивать у людей деньги в чатах непросто, и большая часть любителей легкого дохода быстро бросает этот вид деятельности.

В то же время, уточняет господин Оганесян, «людей, которые хотели бы заниматься мелким криминальным бизнесом, всегда хватало» и он сам увеличения числа объявлений от них не наблюдает.

Профессиональные «кардеры» — мошенники, ворующие деньги с банковских карт,— никогда не будут работать с незнакомыми посредниками для обналичивания этих средств, так как это может оказаться провокацией от спецслужб, утверждает специалист в области информационной безопасности Дмитрий Артимович. Именно поэтому, поясняет он, для поиска проверенных посредников на профильных форумах существуют специальные люди, берущие свою комиссию.

Юлия Степанова, Никита Королев