Зерну негде упасть

Власти Ленобласти подготовили для группы компаний «Содружество», инвестора строительства зернового терминала на Балтике, альтернативные площади вместо территории бухты Батарейная, где против новой инфраструктуры выступают активисты. В регионе уже ведется подготовка к строительству нескольких терминалов, специализирующихся на перевалке зерна, в том числе в Усть-Луге. Впрочем, аналитики полагают, что инвесторы будут анализировать запуск новых мощностей на фоне сохраняющейся неопределенности с пошлинами на экспорт.

В ходе переговоров в администрации Ленинградской области ГК «Содружество» предложены альтернативные участки для размещения производства и портовых мощностей, сообщили вчера в региональном правительстве. В аппарате вице-губернатора области Дмитрия Ялова добавили, что инвестору представлены несколько участков в Усть-Луге. По словам господина Ялова, инвестор подтвердил интерес к проекту.

В Минтрансе “Ъ” сообщили, что стороны ведут актуализацию плана мероприятий по строительству производственно-логистического комплекса в бухте Батарейной. В ГК «Содружество» заявления властей оперативно не прокомментировали.

Компания планировала вложить в проект зернового терминала на побережье Финского залива около 35 млрд рублей, в том числе инвестировать в устройство акватории и подходного морского канала 8 млрд рублей. Как заявлял ранее источник “Ъ” в отрасли (см. “Ъ” от 23.06.2020), проект строительства терминала на территории Батарейной бухты входит в программу экспорта продукции АПК. Помимо этого, в регионе развиваются проекты «Ультрамара» (перевалка минеральных удобрений) и «Новотранса», поэтому, не исключает собеседник “Ъ”, защищаются их интересы.

ГК «Содружество» — один из крупнейших переработчиков масличных культур на территории СНГ. Производственный комплекс расположен в Калининграде. Группа принадлежит Александру и Наталье Луценко, состояние которых Forbes оценивает в $850 млн и $425 млн соответственно. В 2019 году продажи «Содружества» достигли $2,6 млрд, объем переработки — более 3 млн тонн.

Активное расширение российских портовых мощностей на Северо-Западе, особенно Усть-Луги, началось после требования Кремля по перенаправлению грузов из Прибалтики на российские терминалы. Специализированного зернового терминала сейчас на российской Балтике нет. Среди крупных инвестпроектов по развитию инфраструктуры на Северо-Западе — порты Высоцк, Приморск и Усть-Луга. К 2024 году «Новотранс» планирует ввести в эксплуатацию терминал в Усть-Луге и переваливать там около 8 млн тонн зерна и пищевых грузов. Первая очередь проекта Приморского УПК должна быть введена в 2022 году, согласно планам компании, в порту предусмотрена перевалка до 5 млн тонн зерна. Кроме того, ввод новых мощностей запланировал «Технотранс», который ведет строительство «Высоцкого зернового терминала» (мощность 4 млн тонн грузов).

По данным Ассоциации морских торговых портов России, перевалка зерна в морских портах России в 2020 году выросла на 30,3%, до 50,3 млн тонн, по сравнению с годом ранее. Грузооборот российских портов Балтики в прошлом году составил 241,5 млн тонн, при этом перевалка зерна составила около 788 тыс. тонн, учитывая 622,4 тыс. тонны груза, которые обработал порт Калининграда.

Гендиректор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров полагает, что в условиях неопределенности и на фоне введения пошлин на экспорт зерна инвесторы будут с осторожностью начинать новые проекты. «Необходимы оптимальные решения, так как ограничения вызывают большие вопросы с точки зрения строительства портовых мощностей, которые могут оказаться невостребованными»,— отмечает эксперт, подчеркивая, что до конца года решений, вероятно, принято не будет.

По оценке «Совэкона», введение пошлин на экспорт зерна в этом сезоне приведет к падению выручки сельхозпроизводителей на 211 млрд рублей, 80% из которых — упущенная выгода от падения стоимости зерна из-за ограничений.

Яна Войцеховская