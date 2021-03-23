Гимн заглушили в фан-секторе

Третий матч серии плей-офф между хоккейными клубами «Салават Юлаев» и «Ак барс», прошедший в минувшее воскресенье в Уфе, завершился не только поражением хозяев, но и скандалом. Болельщики казанской команды во время исполнения гимна Башкирии скандировали «Ак барс!» и били в барабаны. На это отреагировал Всемирный курултай башкир, который направил письмо руководству Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с просьбой привлечь виновных к ответственности. В пресс-службе «Ак барса» заверили, что произошедшее было недоразумением, а не спланированной акцией, а казанский клуб с уважением относится к национальным гимнам.

Председатель исполнительного комитета «Всемирного курултая башкир» (ВКБ) Галим Якупов вчера направил председателю правления — президенту Континентальной хоккейной лиги Алексею Морозову письмо с просьбой провести расследование инцидента на прошедшем 21 марта матче уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев» и казанского «Ак Барса». Перед началом игры на стадионе «Уфа-Арена» во время исполнения болельщиками «Салавата Юлаева» гимна Башкирии фан-сектор казанской команды начал бить в барабаны и скандировать: «Ак Барс!» . В гостевом секторе находились около 150–200 приезжих болельщиков («Уфа-Арена» вмещает более 8 тыс. человек).

Традиционно на домашних матчах фанаты «Салавата Юлаева» а капелла поют гимны России и республики: сначала звучит музыка, затем фанаты начинают петь слова гимнов и музыка стихает. Гимн России, в отличие от башкирского, болельщики исполнили без помех.

ВКБ считает необходимым призвать к ответственности «виновных в организации неуважительного и откровенно оскорбительного по отношению к государственной символике РБ» поведения болельщиков «Ак барса», к тому же нарушивших правила поведения технического регламента КХЛ, который предусматривает для клуба-нарушителя штраф 100 тыс. руб.

На произошедшее отреагировал председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев. В своем посте, опубликованном в соцсетях, спикер сообщил о «горьком осадке», который остался у него после матча «от поведения приезжих болельщиков, устроивших вакханалию во время исполнения гимна». «Такой „перфоманс“ со стороны гостей на моей памяти случился впервые. Надеюсь, в Татарстане примут инцидент к сведению и в дальнейшем будут проводить с делегациями болельщиков более тщательную воспитательную работу»,— обратился Константин Толкачев к властям соседней республики.

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Ламса также признался: «Такого случая в моей карьере еще ни разу не было».

В прошедшем матче «Салават Юлаев» проиграл «Ак Барсу» со счетом 1:2. Ранее оба матча в Казани за путевку в финал Восточной конференции также завершились победой «Ак Барса». Противостояние уфимской и казанской команд известно болельщикам как «зеленое дерби».

«Салават Юлаев» готовит официальное письмо к руководству КХЛ, сообщил вчера «Башинформ».

Пресс-секретарь «Салавата Юлаева» Руслан Ахмедьянов сообщил „Ъ“, что клуб отреагирует на произошедшее, но не уточнил детали.

В пресс-службе КХЛ заявили, что на «Ак Барс» наложен штраф.

«Министерство спорта республики Татарстан изучает обстоятельства случившегося, после завершения процедуры будут сделаны соответствующие выводы»,— прокомментировали „Ъ“ в пресс-службе министерства.

Ситуацию с гимном объяснили в «Ак Барсе», назвав произошедшее недоразумением: болельщики казанской команды восприняли паузу при переходе от музыкального сопровождения к а капелла как техническую заминку и начали выкрикивать название своей команды в знак ее поддержки. «Ак Барс» «с уважением относится к возможности исполнения национальных гимнов перед стартом матчей КХЛ — уникальной привилегии, которой обладают только два российских региона», отметили в клубе, добавив, что принимают наказание в соответствии с дисциплинарным регламентом КХЛ. «Клуб примет все меры, чтобы впредь подобное не повторилось»,— заверили в «Ак Барсе».

Четвертый матч серии розыгрыша Кубка Гагарина пройдет 23 марта в Уфе.

Хоккейный комментатор Азамат Муратов отмечает, что проявлять неуважение к гимнам начали болельщики новосибирского ХК «Сибирь». «Болельщики „Сибири“ во время исполнения гимна России вместо „Славься, страна!“ кричат „Славься, Сибирь!“», — отметил господин Муратов.— С другой стороны, мне не нравится эксперимент, когда болельщикам предлагают исполнять гимны а капелла. Взращивание этой культуры не происходит автоматически. Я понимаю болельщиков „Ак Барса“, которые кричали в запале. Надо отметить, что в их числе были и те, кто пытался остановить это действо».

Влада Шипилова