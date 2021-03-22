И орден тоже отобрали Вынесен приговор по делу о хищении в резиденции президента

Мосгорсуд рассмотрел в особом порядке уголовное дело директора компании «Балтстрой» из Санкт-Петербурга Дмитрия Сергеева, обвиняемого в создании преступного сообщества, а также в особо крупной растрате при строительстве и реконструкции объектов президентской резиденции в Ново-Огарево. Он приговорил предпринимателя к семи годам колонии общего режима, штрафу в 1 млн руб. и лишил его ордена Дружбы.

Вынесение приговора бывшему директору строительной компании «Балтстрой» Дмитрию Сергееву, признавшему свою вину и ранее заключившему досудебное соглашение о сотрудничестве с Генпрокуратурой, проходило в закрытом режиме. Согласно приговору, он был признан виновным в создании преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и растрате в составе организованной группы в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) при строительстве объектов президентской резиденции в Ново-Огарево.

На оглашение приговора Сергеев прибыл не только в сопровождении своего адвоката, но и с сумкой вещей на случай обвинительного приговора.

И он не ошибся, так как после оглашения обвинительного приговора в зале суда был закован в наручники и отправлен в конвойную камеру.

Признав Дмитрия Сергеева виновным, суд назначил ему семь лет общего режима, штраф в 1 млн руб. и лишил госнаграды — ордена Дружбы. Защита просила ограничиться условным сроком.

Отметим, что господин Сергеев во второй раз получает срок по «досудебке». В 2017 году он был осужден к четырем с половиной годам лишения свободы условно по уголовному делу о растратах при реконструкции объектов культурного наследия, в том числе Новодевичьего монастыря в Москве.

Уголовное дело о махинациях при строительстве и реконструкции в Ново-Огарево расследуется с 2017 года. Поводом для его возбуждения стало неисполнение контракта, заключенного в декабре 2012 года ФСО с ФГУП «Атэкс» на сумму 5,7 млрд руб. За эти деньги в 2014 году в Ново-Огарево планировалось возвести дом приемов, гостиницу со спортивным залом, комендатуру, гараж, ангар для хранения парковой техники, контрольно-пропускной пункт и котельную.

Авансовый платеж «Стройфасаду» и группе строительных компаний, подконтрольных, по версии следствия, главе холдинга «Форум» Дмитрию Михальченко, составил 2,6 млрд руб.

Фигурантами дела стали Дмитрий Михальченко, экс-руководитель ФГУП «Атэкс» Андрей Каминов, бывший начальник службы инженерно-технического обеспечения ФСО генерал-майор Игорь Васильев, начальник отдела инженерно-технического обеспечения спецслужбы полковник Дмитрий Улитин, бывший гендиректор компании «Климат проф» Борис Мальцев, топ-менеджер компании «Стройфасад» (входит в ГК «Балтстрой») Станислав Кюнер, Дмитрий Сергеев, бывший директор компании «Стройкомплект» Дмитрий Торчинский, а также предприниматели Сергей Перевалов и Сергей Литвинов. Часть из них, в том числе господин Кюнер (получил восемь лет), уже приговорены в особом порядке Мосгорсудом. Дело других рассматривается во 2-м Западном окружном военном суде.

Елена Васильева, адвокат Дмитрия Сергеева, не стала комментировать приговор ее доверителю и их дальнейшие шаги.

Юрий Сенаторов