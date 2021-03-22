Pagani раскрыла трековый гиперкар Huayra R

Pagani Huayra R. Фото: Pagani

Pagani Huayra R. Фото: Pagani

Pagani Huayra R. Фото: Pagani

В основе гиперкара лежит монокок, созданный из фирменных композитных материалов Carbo-Titanium HP62-G2 и Carbo-Triax HP62, которые позволили увеличить жесткость при одновременном снижении массы. В силовую структуру кузова также включены передний и задний трубчатые подрамники из хромомолибденовой легированной стали, а также двигатель и коробка передач.

Huayra R получила новый мотор V12-R, над которым специалисты HWA AG работали более двух лет. Атмосферный 6-литровый двигатель мощностью 850 л.с. весит всего 198 кг, что делает агрегат самым мощным и самым легким атмосферным двигателем в мире. Сочетается мотор с новой 6-ступенчатой секвентальной коробкой передач с трехдисковым сцеплением. Предусмотрены отдельные глушители для трек-дней, которые приводят звук выхлопной системы с равнодлинными патрубками из инконеля с керамическим покрытием до разрешенных Международной автомобильной федерацией FIA значений.

Гиперкар оснащается подвеской из кованого алюминиевого сплава. Двойные поперечные рычаги сочетаются с адаптивными амортизаторами, настройки которых меняются в зависимости от работы активной аэродинамики кузова. Huayra R комплектуется карбон-керамическими тормозами Brembo CCM-R, 19-дюймовыми колесными дисками APP Tech и покрышками Pirelli P Zero, разработанными специально для модели.

Трековый гиперкар имеет два интегрированных в монокок кресла-«ковша», 6-точечные ремни безопасности, встроенную систему пожаротушения, штатную систему телеметрии, съемный мультифункциональный руль, регулируемый педальный узел AP Racing.

Тираж Pagani Huayra R составит 30 экземпляров стоимостью от €2,6 млн каждый. В цену автомобиля включены также мастер-классы по вождению гиперкара на трассах в Северной Америке, Европе, Азии и Ближнем Востоке.