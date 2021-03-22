Суд отказался банкротить воронежское ООО «Карат» как застройщика

Арбитражный суд Воронежской области отказал конкурсному управляющему ООО «Карат» (застройщик ЖК «Звездный квартал») Татьяне Глаголевой в применении к должнику правил о банкротстве застройщика, следует из документов арбитража. Параграф 7 закона о банкротстве предусматривает особую процедуру для защиты прав граждан участников долевого строительства, которые имеют приоритетную очередность в удовлетворении требований.

Татьяна Глаголева подала ходатайство о переходе к рассмотрению дела о банкротстве ООО «Карат» как застройщика в конце июля 2020 года. По утверждению госпожи Глаголевой, ООО «Карат» привлекало денежные средства участников строительства для строительства подземного паркинга, предназначенного для размещения машино-мест. При этом, как установил суд, в реестре требований кредиторов ООО «Карат» отсутствуют требования о передаче машино-мест или денежных требований. Именно из-за отсутствия установленных в настоящем деле требований граждан — участников строительства суд полагает недопустимым применение правил банкротства застройщика .

По данным мэрии Воронежа на март 2020 года, подземный паркинг по ул. Острогожская, 168 в эксплуатацию не был введен.

О том, как к банкротству «Карата» хотели привлечь внимание губернатора, читайте в материале «Ъ-Черноземье».