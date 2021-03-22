Казанский цирк не будут закрывать из-за драки слонов

Прокуратура Вахитовского района Казани пока не намерена рассматривать вопрос о закрытии казанского цирка после драки двух слонов во время представления. Об этом журналистам рассказал зампрокурора Вахитовского района Казани Нияз Мотыгуллин.

«Районная прокуратура с привлечением профильных специалистов проведет проверку, в частности, условия содержания животных, а также безопасность посетителей зрелищных мероприятий. После предоставления справок специалистов будет принято решение о необходимости принятия мер прокурорского реагирования и их характере», — приводит слова господина Мотыгуллина «Бизнеc Onlinе».

Напомним, сам инцидент с дракой слонов произошел накануне в ходе дневного представления «Шоу слонов и магия цирка». Там прямо на сцене подрались два слона, после чего они начали перелезать через борты и полезли в сторону зрителей, дойдя до первых рядов. Люди побежали наверх. Представление в итоге было остановлено. По факту произошедшего СКР и прокуратура начали проверки.

"Ъ-Казань"