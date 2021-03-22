Объем инвестиций в развитие щебзавода «Лиховской» составит 200 млн рублей

ООО «Импэкс-Дон» планирует вложить в развитие щебневого завода «Лиховского» 200 млн руб., сообщил «РБК-Ростов» директор компании Виталий Ломиворотов.

По данным господина Ломиворотова, в начале марта «Импэкс-Дон» стал собственником карьера и щебневого завода в Каменском районе Ростовской области. Производительность дробильно-сортировочных комплексов завода составляет 1,3 млн тонн в год. «В „Лиховском“ нам удастся сохранить более 30 рабочих мест»,- цитирует издание директора компании.

По данным kartoteka.ru, ООО «Импэкс-Дон» было учреждено в 2015 году в Ростове. Основной вид деятельности компании — оптовая торговля. Бенефициаром предприятия является АО «Империал».

Наталья Шинкарева