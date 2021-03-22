Дмитрий Холин покидает пост главы самарского регионального исполкома «Единой России»

Дмитрий Холин увольняется с должности главы исполнительного комитета самарского регионального отделения партии «Единая Россия». Об этом "Ъ-Волга" рассказали в местном отделении партии.

По информации "Ъ-Волга", сейчас в Москве проходит согласование на этот пост кандидатуры Ирины Кочуевой. Дмитрий Холин руководил региональным исполкомом «Единой России» в период с декабря 2019 года до настоящего времени. Ранее с ноября 2018 до января 2020 года он был мэром Жигулевска. На момент написания новости Дмитрий Холин на звонок "Ъ" не ответил.

Георгий Портнов