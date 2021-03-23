В 2021 году помощь от банка ВТБ получат 27 детских больниц по всей России

Первая акция ежегодной благотворительной программы «Мир без слез» банка ВТБ прошла 23 марта. Цель программы — помощь детским государственным медицинским учреждениям по всей России.

Путь к выздоровлению бывает очень долгим. Возможно ли разнообразить для ребенка нескончаемые больничные будни? Уже 18 лет банк ВТБ дарит надежду детям и помогает больницам в приобретении необходимого оборудования, лекарств и расходных материалов. Однако лечение — это не только медицинские процедуры. Проект «Мир без слез» — это еще и встречи маленьких пациентов с героями детской передачи «Спокойной ночи, малыши!». Выступления артистов и фокусников — способ смягчить впечатления от пребывания в больнице и ускорить выздоровление, чтобы получилось как можно быстрее снова очутиться в привычной домашней обстановке.

В прошлом году из-за пандемии коронавируса маленькие пациенты были лишены возможности лично встретиться с любимыми телегероями. Но банк не отступил от принципа программы «Мир без слез»: не только дарить новое оборудование, но и проводить детский праздник. Герои «Спокойной ночи, малыши!» пришли в инстаграм проекта @mirbezslez и общались с ребятами в прямом эфире. Онлайн-формат позволяет показать представление не только детям, которые в это время оказались в больнице, но и тысячам юных пользователей. В своих соцсетях в поддержку проекта не раз выступали звезды шоу-бизнеса, телеведущие, блогеры, среди которых Елка, Влад Бумага, Инна Маликова, Тутта Ларсен и многие другие.

Первыми участниками благотворительной акции «Мир без слез» в этом году стали московские учреждения: Детская городская клиническая больница №9 им. Г. Н. Сперанского и Детская городская клиническая больница имени Н. Ф. Филатова. Крупнейшие медицинские центры страны принимают на лечение сотни детей из самых разных регионов нашей страны. В отличие от адресной помощи приобретение дорогостоящего оборудования для таких больниц обеспечивает необходимое лечение сразу большому количеству детей.

Фото: пресс-служба банка ВТБ

«В этом году благодаря ВТБ в педиатрии появились новая оптика и щипцы для бронхоскопии, которые используются при термоингаляционных поражениях дыхательных путей у детей, пострадавших от ожогов, а также для пациентов с инородными телами трахеи и бронхов. Реконструктивная операция на дыхательных путях — это новая страница в нашей клинике, и она связана с лечением детей раннего возраста. В период эпидемического подъема заболеваемости растет число деструктивных пневмоний. Дети с таким диагнозом также нуждаются в лечебно-диагностических процедурах. Мы участвуем в программе “Мир без слез” более десяти лет, что позволяет больнице увеличить насыщенность современным диагностическим и лечебным оборудованием в комплексе с уже имеющимся в нашей клинике»,— рассказал главный врач Детской больницы №9 им. Г. Н. Сперанского, д. м. н., профессор, заслуженный работник здравоохранения РФ Анатолий Корсунский.

Программа «Мир без слез» существует с 2003 года: помощь получили уже более 150 больниц в 73 регионах России. В этом году акции впервые пройдут в Назрани, Анадыре, Элисте и Салехарде. Всего в программе примут участие 27 больниц, в том числе в Санкт-Петербурге, Ижевске, Оренбурге, Чите, Тюмени, Нижневартовске, Пензе, Энгельсе, Хабаровске, Йошкар-Оле, Череповце, Ярославле, Шахтах, Кемерово, Волгограде, Дзержинске и Республике Бурятия.

Фото: пресс-служба банка ВТБ

«Еще не все ограничения, связанные с COVID-19, сняты, поэтому пока мы продолжим проводить праздничные мероприятия в прямом эфире инстаграма @mirbezslez. Одновременно с этим банк организует закупку и поставку оборудования для детских больниц в соответствии с планом 2021 года. Проект “Мир без слез” реализуется в рамках целевой программы банка ВТБ “Здоровая страна”. Для нас очень важно помогать развивать детское здравоохранение в России, чтобы каждый ребенок мог получить качественные медицинские услуги по месту жительства»,— рассказал вице-президент банка ВТБ (ПАО) Александр Ерофеев.

На протяжении всего года юные пользователи могут подключаться к прямому эфиру аккаунта @mirbezslez из любого города нашей страны, чтобы лично пообщаться с известными телегероями, передать привет друзьям, принять участие в познавательной викторине и получить приз за проявленные знания.