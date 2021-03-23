Трубный газ сжижают со свету

Правительство 22 марта одобрило долгосрочную программу развития СПГ, аккуратные формулировки которой могут привести к важным для рынка последствиям.

В отличие от других подобных программ, которые либо содержат набор пожеланий без понятных способов их осуществления, либо выглядят потомком документов Госплана СССР, программа по СПГ напоминает скорее аналитический отчет. Общие тезисы таковы: газовый рынок в ближайшие 15 лет будет быстро расти, особенно сегмент СПГ. Но затем рост замедлится или даже прекратится. Запасы газа в РФ достаточны для всех заявленных к реализации экспортных проектов, а способы экспорта — по трубопроводу или в виде СПГ — «не должны противопоставляться». И наконец, программа предлагает отнести к источникам трубопроводного экспорта все запасы в зоне Единой системы газоснабжения, а удаленные, в том числе в восточной части Ямала, «рекомендовано» направить на сжижение. К таким запасам причисляется и Тамбейское месторождение «Газпрома».

Это ключевой момент, поскольку сам «Газпром» по-прежнему планирует направлять газ месторождения (с запасами в 5,5 трлн кубометров) в трубу, причем далеко за горизонтом 2030 года. Но теперь в официальном документе правительства написано, что запасы следует монетизировать быстрее (пока газовый рынок не начал сокращаться) и желательно в форме СПГ.

Такая постановка вопроса может вернуть к жизни обсуждение судьбы Тамбейского месторождения, которое начал НОВАТЭК в 2017 году,— компания хотела купить эти активы у «Газпрома», а свою просьбу обосновывала президенту Владимиру Путину тем, что монополия их все равно не использует.

Тогда «Газпром» дал понять, что продавать месторождение не намерен, а над перспективой СПГ-завода подумает,— итоги размышлений публично не раскрывались. Однако, согласно программе, уже к маю Минэнерго и Минэкономики должны представить предложения по критериям, которые позволят относить те или иные месторождения к ресурсной базе для производства СПГ.

Конечно, это вовсе не значит, что «Газпрому» придется поступиться какими-либо активами, тем более что такой вопрос в любом случае должен получить санкцию президента РФ. Но монополии как минимум придется вновь аргументировать, почему запасы в триллионы кубометров не предполагается разрабатывать в обозримом будущем.

Очевидно, что «Газпром» на деле не считает развитие СПГ приоритетом и не стремится делать такие проекты. Но и отдавать запасы НОВАТЭКу, который все больше становится конкурентом на рынке Европы, монополия не хочет. Решением могло бы стать формирование компетенций по СПГ вне большого «Газпрома», но внутри группы, ведь в январе 2019 года создание производства СПГ на Ямале уже обдумывала «Газпром нефть».