Минстрой РФ впервые отказал в согласовании кандидатуры регионального министра строительства

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ ответило отказом на просьбу губернатора Самарской области Дмитрия Азарова согласовать кандидатуру Евгения Чудаева, сына владельца крупной девелоперской компании в регионе, на должность главы областного минстроя. По данным “Ъ”, решение об отказе принималось на уровне вице-премьера правительства РФ Марата Хуснуллина.

В его поручении, направленном в Минстрой РФ, содержится информация о возможном наличии признаков уголовно наказуемых деяний в деятельности самарских областных чиновников.

Кроме того, федеральный Минстрой не доволен снижением на 23% показателей ввода жилья в Самарской области за 2020 год по сравнению с 2019 годом, недостижением скорректированных (сниженных) показателей национального проекта «Жилье», снижением на 7,7% площади строящегося жилья и нерешенной проблемой обманутых дольщиков.

Евгений Чудаев занимает пост министра строительства Самарской области с декабря 2018 года. За несколько лет принадлежащая отцу министра Николаю Чудаеву девелоперская компания «Древо» стала главным получателем бюджетных средств, предназначенных для развития жилищного строительства в области. Ряд других застройщиков в связи с этим свернули свои проекты в регионе.

Обязательного согласования кандидатур региональных министров строительства с профильным федеральным министерством требует ФЗ №214 («Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»). Соответствующие поправки к закону вступили в силу в июле 2018 года.

Сабрина Самедова, Самара