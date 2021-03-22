«Лапичевская» добилась повторного рассмотрения Роснедрами документов на разработку участков в Кузбассе

ООО «Шахта «Лапичевская» (планирует строительство угледобывающего предприятия в Кемерово) добилось от Роснедр повторного рассмотрения проектнои документации разработки Кемеровского каменноугольного месторождения — отработки запасов угля в границах участков недр Петровскии и Шахта Лапичевская-2. Решение по иску шахты вынес арбитражный суд Москвы. Роснедра обязаны рассмотреть документацию в течение месяца.

Решение агентства об отклонении проектной документации последовало через два месяца после того, как московский арбитраж вернул «Лапичевской» одну из двух горных лицензий (на участок недр Шахта «Лапичевская-2» Кемеровского каменноугольного месторождения), отменив приказ Роснедр от 12 декабря 2019 года о досрочном отзыве лицензии. Апелляционная инстанция в сентябре 2020 года оставила решение в пользу шахты в силе, также как и кассационный арбитражный суд в конце декабря. 2 марта Роснедра направили представление в Верховный суд РФ на эти решения. Начальник департамента по недропользованию по Сибирскому федеральному округу Алексей Партолин заявил: «Роснедра подали жалобу в Верховный суд. После того как пройдет обжалование всех решений, будет понятна судьба шахты, пока участок разрабатываться не должен, так как лицензии нет».

По данным Российского Федерального геологического фонда, запасы угля на участке недр Шахта «Лапичевская-2» были подсчитаны недропользователем и утверждены в размере 14,3 млн т угля марок Г и КСН. В целом, ресурсы и запасы участка оцениваются в 120 млн т. Помимо этого участка у предприятия есть лицензия на участок Петровский с запасами в 11,4 млн т угля марок СС и КСН. В свое время ООО (через кипрскую фирму Langfeld Enterprises Ltd принадлежит гонконгской Siberian Mining Group) намеревалось построить новую шахту на 1,5 млн т годовой добычи, но эти планы постоянно сдвигались.

Игорь Лавренков, Кемерово