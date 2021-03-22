Setl Group приобрел участок в Стрельне под новый проект

Холдинг Setl Group закрыл сделку по приобретению земельного участка в в Петродворцовом районе Петербурга.

Как сообщили в пресс-службе холдинга, на участке площадью 59 га, ограниченном проспектом Буденного, Красносельским шоссе, перспективным продолжением проспекта Ветеранов и проспектом Народного Ополчения, планируется реализовать проект малоэтажного жилого комплекса общей площадью 270 тыс. кв. м. Инвестиции в его реализацию оцениваются в сумму более 28 млрд рублей.

В настоящее время ведется подготовка проекта строительства комплекса.