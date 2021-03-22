Гознак планирует развивать цифровые платежные сервисы

Гознак подписал соглашение о приобретении 50% плюс одна акция «Предпроцессингового расчетного центра» (бренд Uniteller). Компания планирует развивать цифровые платежные сервисы и решения. Сделку заключили 19 марта, сообщается на сайте Гознака.

Новый акционер намерен сохранить текущую команду Uniteller и продолжить развитие основной деятельности на традиционных для Uniteller рынках. Гознак и «Предпроцессинговый расчетный центр» также планируют совместно развивать продукты в сфере цифровых платежных сервисов и решений.

«Уверен, что решение по приобретению Гознаком доли в этой компании — стратегически верное для обеих сторон. Это объединение позволит нам как выйти на новые для Гознака рынки, так и качественно обновить предложения для уже существующих заказчиков»,— сказал генеральный директор Гознака Аркадий Трачук. Глава АО «ПРЦ» Алексей Богаткин считает, что объединение возможностей компаний позволит создать для сферы финтеха новые продукты и масштабировать уже существующие решения в России и на международных рынках.

АО «ПРЦ» предоставляет комплексные сервисы процессинга безналичных платежей на российском рынке и на территории стран СНГ. Гознак занимается поставкой ИТ-технологий и услуг на базе центров обработки данных, является крупнейшим производителем банкнот в Восточной Европе.