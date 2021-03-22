На Алтае возбуждено дело о хищении госсредств, выделенных на освещение Чуйского тракта

В Алтайском крае сотрудники ФСБ выявили крупные хищения бюджетных средств, выделенных на модернизацию федеральной автотрассы Р-256 (Чуйский тракт). Как рассказали в ведомстве, обвиняемым по делу проходит директор подрядной организации ООО «Энергострой», он заключен в СИЗО на два месяца.

Силовики заинтересовались исполнением госконтракта, заключенного ФКУ Упрдор «Алтай» и ООО «Энергострой» для устройства искусственного электроосвещения на автотрассе «Чуйский тракт».

Соглашение было подписано в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)».

По версии следствия, предприниматель приобретал и использовал материалы, не соответствующие требуемому качеству. «В последующем на основании предоставленных в ФКУ Упрдор «Алтай» исполнительных документов с недостоверными сведениями обвиняемый необоснованно получил и похитил свыше 10 млн руб.»,— говорится в материалах следствия.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), максимальное наказание по ней — 10 лет лишения свободы.

Илья Николаев