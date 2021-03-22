Минфин России предложил ужесточить требования к составу пива

Минфин РФ предложил установить в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) более жесткие требования к производству пива. Соответствующие изменения ведомство внесло в технический регламент ЕАЭС «О безопасности алкогольной продукции», сообщили ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на документ. Минфин РФ подтвердил инициативу.

В качестве ужесточения требований предлагается разрешить пивоварам заменять зерном только 20% солода вместо 50%. Как объяснили инициативу в Минфине, за долю солода 80% в пиве выступили многие организации и ведомства: Росалкогольрегулирование, Союз российских пивоваров, «Опора России». Предложение Минфина сейчас рассматривается в Минэкономики. После этого оно будет направлено в Евразийскую экономическую комиссию.

Сейчас в России по местному законодательству пока и так действуют более жесткие нормы в отношении состава пива, но с 2022 года его заменит технический регламент, где эта планка повышена до 50%. Ужесточение требований поддержали крупные пивовары, против изменений выступили небольшие и средние.

О позициях участников рынка — в материале “Ъ” «Пивовары не поделили регламент».