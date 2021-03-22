Еще 85 случаев заражения коронавирусом выявили в Удмуртии

В Удмуртии выявили 85 случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки. Диагноз подтвердили у девяти детей до 14 лет и 17 человек старше 65 лет, сообщает оперштаб региона.

В целом среди новых заболевших 37 жителей Ижевска, 10 граждан из Игринского района, девять — из Глазова, семь — из Граховского района, пять — из Ярского района, по три — из Воткинска и Балезинского района, по два — из Можги, Сарапула, Шарканского и Можгинского районов, по одному — из Глазовского, Кизнерского и Юкаменского районов. При этом 77 пациентов вылечились от COVID-19.

За все время в Удмуртии подтвердили 30 023 случая заражения коронавирусом. Из них 370 закончились летальным исходом, 26 610 человек выздоровели, остальные продолжают лечение, 115 заболевших находятся в тяжелом состоянии.